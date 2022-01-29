Москва, 29 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы про «сетевую дипломатию» с центром в Киеве прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а», — написала дипломат. — В его основе принципы «финансовой пирамиды» — получение доходов членами сетевой структуры за счёт постоянных дотаций новых участников».

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «сетевая дипломатия» с центром в Киеве, содействующая противодействию «российской агрессии», пришла на смену «челночной дипломатии» времен холодной войны.

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