Бишкек, 29 января 2022, 19:46 — REGNUM Власти Киргизии настроены решать связанные с ситуацией на границе с Таджикистаном вопросы в мирном ключе. Об этом 29 января заявил глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчибек Ташиев.
Он добавил, что Киргизия настроена на мирное решение вопроса границы. При этом «не будет такого, что вопрос решится только в пользу Киргизии или Таджикистана», подчеркнул Ташиев.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее погранслужба Киргизии заявила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.