Бишкек, , 19:46 — REGNUM Власти Киргизии настроены решать связанные с ситуацией на границе с Таджикистаном вопросы в мирном ключе. Об этом 29 января заявил глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчибек Ташиев.

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«Мы настроены на мирное решение вопроса границы», — цитирует его агентство «Кабар».

Он добавил, что Киргизия настроена на мирное решение вопроса границы. При этом «не будет такого, что вопрос решится только в пользу Киргизии или Таджикистана», подчеркнул Ташиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее погранслужба Киргизии заявила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.