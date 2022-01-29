Берлин, 29 января, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Европейский союз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платежной системы SWIFT. Об этом заявил председатель немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — сказал он в интервью Die Welt, отвечая на соответствующий вопрос.

Еще одна ошибка ЕС в отношениях с Россией заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом, добавил Мерц.

Как передавало ИА REGNUM, германская газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве страны, 17 января сообщила, что возможность отключения России от SWIFT больше не рассматривают власти ЕС и США. Вашингтон и Брюссель, отмечало издание, обсуждают возможные санкции против крупных российских банков.

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