Москва, , 19:15 — REGNUM Отключение России от системы SWIFT грозит странам Европы большими убытками и ростом преступности. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Логотип платёжной системы SWIFT Swift.com

«Это не конец угрозам отключить Россию от «Свифт». Угрозы были, есть и будут. И я, кстати, не исключаю, что эти угрозы могут стать реальностью. Но процент вероятности введения таких санкций крайне невелик. По крайней мере, пока», — заявил эксперт.

У Германии и Европы в целом большие торговые отношения и контракты с Россией на многие миллиарды евро. Возить чемоданами такой объем наличности просто нереально, пояснил Борисов.

Во-вторых, переход на новые схемы расчета в международных платежах чреват угрозой мошеннических операций и новым витком киберпреступности, отметил политолог. И в третьих, отключение России от «Свифт» автоматически окончательно толкнет Кремль в объятия Китая и его цифрового юаня, заключил эксперт.

Напомним, что ранее Германия заявила от отказе от отключения России от системы SWIFT в качестве одной из возможных санкций.