Душанбе, , 19:00 — REGNUM Для решения возникающих на границе Таджикистана и Киргизии конфликтов необходимо руководствоваться исключительно правовыми документами. Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов.

Таджикистан Шухрат Саъдиев

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По его словам, конфликт, в результате которого есть погибшие и раненые, является результатом нерешенных проблем с государственной границей между двумя странами.

«Мы говорим о правовых актах, которыми мы должны обязательно руководствоваться, и эти вопросы должны быть решены на основе взаимного согласия», — цитирует его агентство Asia-Plus.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее погранслужба Киргизии заявила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.