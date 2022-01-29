Берлин, 29 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Фактически она должна истечь в конце марта, однако федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о вероятном продлении программы помощи компаниям в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle 29 января.

Michael Brandtner Роберт Хабек

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В целом Хабек надеется, что к концу марта ситуация изменится. «Но если потребуется снова оказать помощь, чтобы обеспечить выживание сильно пострадавших компаний, то мы в федеральном правительстве предоставим для этого средства», — отметил «зелёный» политик.

Первые частичные выплаты пострадавшим предприятиям начали поступать с 18 января. На данный момент подано 4370 заявок на сумму около 222 млн евро, сообщают газеты Funke со ссылкой на минэкономики ФРГ.

В рамках промежуточной программы помощи компании, которые продолжают испытывать серьёзные трудности из-за пандемии COVID-19, получают государственную поддержку на период с января по март. Деньги возвращать не надо. Неудивительно, что особенно большое количество заявок поступает из сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — более половины суммы заявок приходится на эти два сектора.

Согласно отчету, также 28 847 заявок подано на помощь в перезапуске с объемом финансирования 130 миллионов евро. Restart Assistance является специальной программой помощи для самозанятых лиц. Благодаря данной программе, физическое лицо может получить до 1500 евро в месяц, итого 4500 евро за соответствующий период (январь — март).

Новый министр экономики объявил, что доступ к экономической помощи будет в ближайшее время упрощен. Компании смогут воспользоваться промежуточной помощью в январе и феврале, даже если они временно закроются.