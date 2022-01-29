Москва, 29 января, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Самолечение антибиотиками при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» может навредить. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова.

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"Категорически антибиотики должен назначать только врач. При вирусной инфекции, такой как «Омикрон» … мы применяем противовирусные препараты. Антибиотики мы применяем тогда, когда присоединилась бактериальная флора, поэтому ни при каких обстоятельствах вирусные заболевания, особенно с первых дней, нельзя лечить антибиотиками», — рассказала врач «Ленте.ру».

Неконтролируемое применение антибиотика без врача ведет к резистентности: они могут не сработать, когда понадобится соответствующая терапия, отметила врач.

Что касается народной медицины, то морсы, травяные чаи, чай с лимоном при «Омикроне» не только не навредят, но и пойдут на пользу, отмечает она.