Минск, 29 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Общее число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 2302 и достигло 738 601. Об этом БЕЛТА сообщили 29 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 738 601 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6024.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 729 763 человек и что всего в стране было проведено 11 648 220 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 2,2 тыс. носителей SARS-CoV-2.