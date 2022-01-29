Екатеринбург, 29 января, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Свердловской области к 29 января насчитывалось 346 госпитализированных с COVID-19 в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Из них 177 граждан находились в реанимациях. В том числе 126 были подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным на 28 января в регионе было 317 тяжёлых пациентов. Из них 173 находились в реанимациях, в том числе 123 — на аппаратах ИВЛ.