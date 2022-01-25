Москва, , 13:15 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за контрафактный алкоголь и немаркированные сигареты, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

За перемещение по России немаркированного алкоголя буде грозить штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией алкоголя. При этом перемещение безакцизного алкоголя в объеме до 10 литров караться не будет.

Вводится административная ответственность за перемещение по стране физлицами табачной продукции, в том числе товара ЕАЭС. Штраф также составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Перемещение продукции в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г, на одного человека наказываться не будет.

Ужесточается наказание за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки. Максимальный штраф составит 500 тыс. рублей.

Производство немаркированной продукции предлагается карать штрафом, максимальный размер которого составит 300 тыс. рублей. Также будет грозить конфискация.

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