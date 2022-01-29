Ростов-на-Дону, 29 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили более 2,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время число участников прививочной кампании достигло 2 млн 2,86 тыс. человек (+ 1984 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 948,47 тыс. человек (+ 2527 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что до достижения 80% охвата населения вакцинацией в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. В настоящее время в прививочной кампании приняли участие более 73% взрослого населения. Наряду с этим началась вакцинация детей от COVID-19.