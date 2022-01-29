Вашингтон, 29 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Руслан Коцаба — украинский оппозиционный журналист — считает, что сообщения о «российском вторжении» власти Киева пытаются запугать население.

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По его словам, как пишут «Известия», экономические проблемы диктуют властям повестку дня, и предполагается, что войной получится добиться каких-то целей.

«Первая цель — запугать общество, чтобы не было социальных взрывов. Ну и, соответственно, отметить, что не надо идти против украинской власти, потому что Путин нападет. Это у нас стандартная схема», — отметил он.

Он также заявил, что недавно руководитель фракции «Слуга народа» в ВР Украины Давид Арахамия и сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявили, что не верят в возможность войны с РФ.

Он добавил, что сообщения о «вторжении» распространяет по большей части Великобритания, а не США. Лондон в т. ч. поставляет Украине значительное количество летального оружия.