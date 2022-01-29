Оттава, 29 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В столицу Канады Оттаву сегодня, 29 января, прибыли первые грузовики дальнобойщиков, участвующих в масштабной акции против ковидных ограничений в стране.

(сс) Tony Webster Парламент Канады. Оттава

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Колонна грузовиков остановилось на Парламентском холме в Оттаве, где расположен комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Десятки грузовиков припарковались вдоль одной из обочин центральной улицы Веллингтон и не мешают движению транспорта.

Протестующие собрались перед воротами, ведущими на Парламентский холм.

Собравшиеся подчеркивают, что будут протестовать мирно и не создадут проблем правоохранителям. Проезжающие мимо водители автомобилей постоянно сигналят в знак поддержки прибывшим в Оттаву участникам протеста. Протестующие требуют отменить все ковидные ограничения и требования обязательной вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дальнобойщики в Канаде организовали протесты против ковидных ограничений после того, как их начали заставлять прививаться от коронавируса.