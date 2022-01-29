Бишкек, , 12:31 — REGNUM Киргизия завершила отвод дополнительных войск и техники от границы с Таджикистаном в пункты их постоянной дислокации, сообщили в пресс-центре погранслужбы республики.

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Отмечается, что обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

29 января прошла очередная встреча представителей двух стран по инциденту на границе. Стороны договорились возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации границ.

Ранее погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.