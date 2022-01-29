Москва, 29 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. У пациентов при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» часто наблюдаются астения и головные боли, рассказала врач-терапевт Марина Астафьева.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«…Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — рассказала она в интервью телеканалу «Звезда».

При этом сопутствующие симптомы могут сохраняться и после выздоровления, и организму необходимо дать время «прийти в себя», добавила врач.

Минздрав РФ выпустил памятку для больных COVID-19 в легкой форме. Привитым или переболевшим при положительном результате теста ПЦР и отсутствии симптомов рекомендуется получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться.