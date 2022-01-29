Москва, 29 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Власти РФ распорядились выделить более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник в регионах. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

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Речь идет о медучреждениях, которые работают по системе обязательного медстрахования (ОМС). Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Данное решение принято в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, основная нагрузка ложится на амбулаторную сеть», — отметил Мишустин.

Он распорядится, чтобы Министерство здравоохранения РФ проконтролировало получение финпомощи территориальными фондами ОМС.