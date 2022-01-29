Луганск, 29 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР фиксирует бронетехнику и тяжелое вооружение ВСУ у населенных пунктов в Донбассе. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Lug-info.com ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

"В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ зафиксирована одна 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»… вне выделенных мест хранения вооружения, на территории объекта вблизи н.п. Раздоловка (под контролем ВС Украины)», — отмечается в сообщении.

Также зафиксирована бронетехника ВСУ вблизи подконтрольного Киеву города Попасная.

Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.