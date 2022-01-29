Ростов-на-Дону, 29 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Временная приостановка оказания плановой медицинской помощи введена в Ростовской области из-за COVID-19. Поправки в действующее постановление донского правительства №272 вступили в силу 29 января, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В документе за подписью донского губернатора Василия Голубева говорится, что до 28 февраля приостановлено оказание плановой первичной медико-санитарной помощи. В виде исключения врачи примут пациентов, чья болезнь угрожает их жизни и здоровью, а также нуждающихся в проведении непрерывного лечения.

Коронавирусные ограничения также касаются работы танцполов, заполняемости кафе, ресторанов и фуд-кортов, проведения спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий. На дистанционный формат работы переведены кружки и секции.

Работодатели также перевели на удалённую работу не менее 30% сотрудников.

Временные меры пока введены на месяц и будут действовать по 28 февраля включительно.