Москва, , 12:53 — REGNUM Пенсии следовало индексировать не на 8,6%, а на 15,6% минимум. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Алексей Куринный Duma.gov.ru

«Получилось плюс 0,2%, в среднем плюс 33 рубля в месяц — это стоимость одного пирожка… Реально индексировать пенсии надо было не на 8,6%, а на 15,6% — это самое минимальное», — констатировал Куринный.

Он также выступил за новую методику расчета пенсий.

«Что касается товаров, с которыми сталкиваются наши пенсионеры. Это не дорогие компьютеры, автомобили и не какие-то товары из разряда которые учитывает Росстат, при расчете средней инфляции. Это, безусловно, продукты, которые подорожали в среднем на 20%, услуги, которые подорожали на 12%, даже по данным, которые дает Росстат, и еще ряд категорий товаров и слуг, которыми пользуется именно эта категория», — отметил парламентарий.

По его убеждению, проводить индексацию следует «вовремя, качество, объективно, рассчитывая именно ту инфляцию, которая касается этой категории не в целом на все размазывать аккуратно».

Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6%. Закон обсудит Совфед на заседании 26 января.

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