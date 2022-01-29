Вашингтон, 29 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский изменил позицию относительно угрозы РФ, опасаясь, что США намеренно преувеличивают проблему для заключения договоренностей с Москвой, в частности, по Донбассу. Об этом 29 января пишет Politico.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

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В ноябре 2021 г. он «бил тревогу» из-за опасений «вторжения» РФ, но в последнее время заявляет, что противостояние не такое пугающее, пишет газета.

По словам источников, в Киеве считают эвакуацию дипломатов США из Украины преждевременной. Это вызвало страх среди населения и на финансовых рынках.

С осени 2021 г. в западных СМИ заявляют, что РФ якобы готовит «вторжение» на Украину. В Москве утверждения неоднократно отвергали.