Пекин, 29 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Еще 29 человек, прибывших в Пекин (Китай) для участия в зимних Олимпийских играх-2022, сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом 29 января передает пресс-служба Пекина-2022.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Из тех, кто прибыл в столицу Китая 28 января, 19 положительных тестов взяты у членов спортивных делегаций, еще 10 — у лиц, связанных с проведением Игр-2022.

У 7-ми человек тест дал положительный результат в ходе ежедневного тестирования в «пузырях».

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.