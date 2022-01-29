Вашингтон, 29 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Администрация Джо Байдена — президента США — с помощью санкций планирует «ослабить промышленный потенциал России» в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом 29 января заявил член СНБ США Питер Харрелл, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Основная цель — принять меры, которые со временем помогут снизить промышленный потенциал РФ и ее промышленные производственные мощности», — отметил он, добавив, что что ограничения не будут направлены против российских потребителей.

Санкции против финансовых учреждений должны спровоцировать инфляцию, отток капитала, и заставить ЦБ РФ оказать финпомощь другим банкам, чтобы «Путин почувствовал издержки», отметил он.

Рестрикции могут затронуть морское дело, авиацию, робототехнику, ИИ, оборонную промышленность, передает Reuters.