Бразилиа, 29 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. По мнению властей США, они вправе указывать Бразилии, как она должна вести диалог с Россией на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом 28 января сообщает BBC News Brasil.

Kremlin.ru Владимир Путин и Жаир Болсонару

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Как следует из материала, опубликованного на её сайте, бразильская служба BBC направляла в Государственный департамент США запрос касательно визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву, запланированного на февраль, и получила ответ американского внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент США «Бразилия несёт ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности».

BBC отмечает, что хотя Бразилия и не является официальным военным союзником США, в прошлом году она получила одобрение от Соединённых Штатов на то, чтобы стать глобальным партнёром военного альянса НАТО, что расширяет доступ бразильцев к вооружению и совместной военной подготовке. При этом, как заявили в Госдепе, о предстоящем визите Болсонару в Москву они не были извещены по дипломатическим каналам и узнали только «из открытых источников».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару в декабре принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.