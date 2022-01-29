Москва, 29 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Сергей Нетесов — вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета — спрогнозировал сроки продолжительности новой волны коронавируса в РФ.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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"Может случиться так, что мы … быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на 2−3-4», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Штамм «Омикрон» быстро распространяется из-за ускоренного размножения и его способности пробивать вакцинную защиту. Также штамм отличается от предыдущих в плане антигенов поверхностного белка (позволяет ему преодолевать иммунитет к существующим вакцинам), считает вирусолог.

«Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90% среди тяжелобольных, — добавил он.