Лондон, 29 января, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Борис Джонсон — премьер-министр Великобритании — проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе главы правительства Великобритании.

(сс) OPCW Борис Джонсон

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"Он повторит необходимость того, чтобы РФ отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе», — отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Помимо разговора с Путиным, Джонсон планирует «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Речь идет о Восточной Европе, но не уточняется, какую именно страну намерен посетить.

28 января Financial Times сообщало, что ЕС и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать пакет санкций против РФ. Рестрикции коснутся российских проектов-новичков в газовой сфере.