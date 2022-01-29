Тегеран, 29 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 28 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 356, причем 23 иранца погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

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«Еще 23 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 356 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно полученным данным, за последние 24 часа было выявлено 16 757 новых случаев заражения COVID-19, при этом 994 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 095 414 пациентов из общего числа 6 310 452 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1323 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 618 612 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 53 917 006 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.