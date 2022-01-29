Москва, 29 января, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 далеко не исчерпана, а это может означать возможность прихода новых волн заболеваемости. Об этом 28 января рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Штамм коронавируса «Омикрон» в настоящее время с большой скоростью распространяется по регионам России, вытесняя все предыдущие варианты инфекции. Но, по мнению вирусолога, эта волна заболеваемости может стать совсем не последней, так как коронавирус SARS-CoV-2 не исчерпал возможностей к мутации.

Нетесов отметил, что волна заболеваемости, вызванная штаммом «Омикрон» может смениться последующими, в случае, если появится новый вариант коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что американский врач Ашиш Джа рассказал об опасности намеренного заражения штаммом «омикрон».