Вашингтон, 29 января, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Случаи намеренного заражения штаммом коронавируса «Омикрон» назвал опрометчивым поступком американский врач Ашиш Джа 28 января в эфире телеканала Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как пояснил специалист, некоторые пациенты стремились намеренно заразиться штаммом коронавируса «Омикрон» после публикаций о бессимптомном или лёгком течении заболевания после заражения этим штаммом. Целью этих людей стало получение таким способом иммунитета от коронавирусной инфекции.

По мнению врача, такой способ иммунизации — очень опрометчивый поступок, так как нельзя точно предсказать, каким будет течение болезни в случае заражения. Тяжёлых случаев COVID-19 после заражения штаммом «Омикрон» в мире отмечается немало. Поэтому, по мнению американского специалиста, самым лучшим и самым безопасным способом получить иммунитет от COVID-19 на сегодняшний день является вакцинация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мехико разрешили использовать первый компонент вакцины «Спутник V» в качестве бустерной прививки.