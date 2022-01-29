Куала-Лумпур, , 05:23 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5522 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них 5149 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 2 855 930. Также за прошедшие сутки в королевстве скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 31 952 человека.

В настоящее время в Малайзии числится 50 030 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 127 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.