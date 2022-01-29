Москва, 29 января, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Информация о вооруженном конфликте на границе Киргизии и Таджикистана вызывает обеспокоенность у России. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе МИД РФ со ссылкой на комментарий заместителя директора департамента информации и печати ведомства Алексея Зайцева.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

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«Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января сего года вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон», — сказано в сообщении.

Вместе с тем Россия приветствует достигнутые между сторонами договоренности о прекращении огня, а также об отводе войск от границы и совместном патрулировании района конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министерство внутренних дел Киргизии объявило о том, что правоохранительные органы республике возбудили уголовное дело по статье «Преступления против мира» по факту конфликта на границе с Таджикистаном.