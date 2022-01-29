Загреб, 29 января, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил главу правительства страны Андрея Пленковича, который, по мнению главы государства, ведет себя как «украинский агент», сообщает агентство HINA.

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Утверждается, что Миланович заявил, что Пленкович ведет себя как «украинский агент», а он сам ведет себя как глава государства, отстаивающий хорватские интересы. Агентство отмечает, что таким образом президент Хорватии подтвердил намерения отозвать своих военнослужащих из контингента НАТО в случае возможного конфликта между Москвой и Киевом.

«Слава богу, что есть они (Украина — прим. ИА REGNUM), потому что тогда мы не худшие», — отметил хорватский президент.

Кроме того, Миланович опроверг обвинения в том, что он является пророссийским политиком. По его словам, еще неделей ранее его обзывали проамериканским политиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины вручило ноту протеста послу Хорватии из-за заявлений хорватского президента, заявившего, что Загреб не будет участвовать в потенциальном конфликте Киева и Москвы в составе НАТО. В Киеве добавили, что подобные заявления якобы оскорбляют чувства украинцев.