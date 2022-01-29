Вашингтон, 29 января, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты недовольные поведением Украины, которая в официальных заявлениях преуменьшает масштаб угрозы якобы российского вторжения, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

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По их данным, между Киевом и Вашингтоном начинает расти напряженность по вопросу ситуации вокруг Украины. При этом в США считают, что украинские власти без особой благодарности принимают американскую поддержку.

«У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США — чуть ли не единственный ваш настоящий друг?», — заявил источник телеканала среди представителей властей США.

Тем не менее Киев недоволен отсутствием новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов. По мнению украинских властей, введение новых ограничений оказало бы больше пользы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Politico заявила об обеспокоенности президента Украины Владимира Зеленского из-за нагнетания информационной истерии о якобы возможном российском вторжении. Газета утверждает, что Киев подозревает Вашингтон в попытках договориться с Москвой.