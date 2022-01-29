Тбилиси, 29 января, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала свою встречу с журналистами выражения солидарности с Украиной и выразила надежду, что Россия не применит ту же агрессию, которую она применила против Грузии, сообщает 28 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

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«Учитывая нынешнюю ситуацию, я не могу сказать двух слов о положении на Украине. Я заявляю о своей полной солидарности, а не о просто солидарности. Я хотела бы выразить надежду, что Россия не применит ту же агрессию, которую она применила в свое время против Грузии, потому что эти действия ни к чему не приводят, не приносят никаких результатов. Сегодняшний мир другой. Действия из XX века являются анахронизмом, и в такой форме и с такими подходами мы не можем преодолеть глобальные угрозы, которые, как мы все знаем, существуют. Поэтому сегодня я хотела бы выразить надежду, что все это перейдёт в то, что нам нужно, то есть в формат диалога», — сказала Зурабишвили.