Нью-Дели, 29 января, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Решение одобрить испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной индийской компанией Bharat Biotech, принял генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI). Об этом 28 января сообщило издание India Today.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Речь идет о применении препарата в качестве бустерной дозы. Отмечается, что первое разрешение для подобной вакцины в Индии. Журналисты предполагают, что препарат Bharat Biotech может помочь в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что созданная учреждением назальная вакцина от COVID-19 должна защитить от заражения «Омикроном».