Бразилиа, , 01:42 — REGNUM Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии достигло 25 034 806 после выявления за последние сутки еще 269 968 носителей SARS-CoV-2. Об этом 28 января сообщило на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Вместе с тем 22 162 914 подобных фактов завершились выздоровлением пациентов. Еще 625 884 человека скончались от осложнений при COVID-19. За истекшие 24 часа в Бразилии подтвердились 799 летальных исходов при указанном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января, по информации Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки зафиксировали 3 321 782 новых случая носителя коронавируса.

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