Мадрид, 12 февраля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Неизвестные вандалы осквернили могилу бывшего секретаря и председателя Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури и основателя Испанской социалистической рабочей партии Пабло Иглесиала, сообщает El Pais.

Об акте вандализма сообщила внучка Ибаррури. Она обнаружила, что надгробия были облиты белой краской. Также неизвестные осквернили могилу «13 роз» — тринадцати девушек, расстрелянных сторонниками фашистского диктатора Франсиско Франко в 1939 году. Рядом с их могилами республиканский флаг был закрашен черной краской. Акт вандализма уже осудил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Напомним, Долорес Ибаррури являлась активным участником республиканского движения во время гражданской войны в Испании 1936−1939 годах. После поражения республиканцев и прихода к власти фашистов эмигрировала в СССР, являлась активным участником международного коммунистического движения. Ее сын, Рубен Ибаррури, погиб, защищая Сталинград от немецко-фашистских захватчиков, в 1942 году. За подвиг при обороне Сталинграда Рубен получил звание Героя Советского Союза.