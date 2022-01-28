Донецк, 28 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Посёлок Ясное в ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков 28 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Обстрел ВСУ вели из крупнокалиберных пулемётов со стороны населённого пункта Берёзовое. В результате атаки повреждения получил дом 33 на улице Щорса.

В квартирах 6 и 17 повреждено остекление, в одной из них также пострадал газовый счётчик.