Рим, 28 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В последнюю неделю в Италии фиксируется устойчивая тенденция к сокращению числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу, 28 января, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исключение составляют дети от рождения до 9 лет — в этой возрастной группе число зараженных увеличивается.

По данным на28 января, в Италии умерли145 537человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на378(днем ранее — на389). Число подтвержденных носителей выросло на143 898(днем ранее — на155 697). Госпитализировано 21 426 человек, на 72 меньше, чем накануне. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 683 948 — почти 18% населения страны. В настоящее время заражены2 668 828человек (на37 625 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллионачеловек (более 79% граждан страны).