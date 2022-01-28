Рим, 28 января, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Около 85% граждан Италии в возрасте от 12 до 19 лет сделали по крайней мере одну прививку от коронавируса, сообщил в пятницу, 28 января, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В возрастной группе от 5 до 11 лет соответствующий показатель составляет 30%.

Для граждан моложе 18 лет прививка от коронавируса добровольна, в случае с детьми младше 12 лет требуется согласие родителей.

По данным на28 января, в Италии умерли145 537человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на378(днем ранее — на389). Число подтвержденных носителей выросло на143 898(днем ранее — на155 697). Госпитализировано 21 426 человек, на 72 меньше, чем накануне. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 683 948 — почти 18% населения страны. В настоящее время заражены2 668 828человек (на37 625 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллионачеловек (более 79% граждан страны).