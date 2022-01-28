Нижний Новгород, 28 января, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В Нижегородской области вернется ряд ограничений, которые действовали ранее для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава региона Глеб Никитин.

Серова Полина ИА REGNUM Кафе

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Так, организации общественного питания в период с 23:00 до 6:00 мск не смогут принимать посетителей, а будут работать только в режиме доставки или навынос. При этом данная норма не распространяется на учреждения, которые пускаю гостей только с предъявлением медсертификата о вакцинации или перенесенном заражении коронавирусом.

Детей без сопровождения родителей или законных представителей не будет пускать в торговые и торгово-развлекательные центры.

В кафе, ресторанах, барах и других учреждениях общественного питания устанавливается полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке, даже в случае работы в режиме проверки QR-кодов у посетителей.

В указ внесен отдельный пункт о работе школ в случае объявления карантина для 9-х — 11-х классов. Директора обязаны на время карантина обеспечить непрерывность образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Внесено поручение минздраву Нижегородской области о необходимости предоставить предложения об обеспечении бесперебойной работы поликлиник с учетом роста числа случаев заражения коронавирусом в пиковый период.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января с начала пандемии в регионе провели 4 899 858 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 439,7 исследований на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 19 409 тестов на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 15 850 исследований на коронавирус.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 28 января составляет 28%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,17.

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