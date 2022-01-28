Подгорица, 28 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от последствий ковида скончались пять человек, зарегистрировано 896 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здоровья.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории (IJZCG), другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, завершили анализ 2774 тестов на коронавирус.

Общее число смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2 546 человек.