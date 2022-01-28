Курск, 28 января, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Курской области реализацию дополнительных общеобразовательных программ переводят на дистант. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на такой же формат переведут занятия в детских школах искусств, хоровых студиях и школах народных промыслов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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С 28 января приостанавливаются тренировки для детей в возрасте до 18 лет, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку. Также для детей приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, которые не включены в календарный план официальных мероприятий Курской области.

Вузам и ссузам также рекомендовали с 7 февраля организовать дистанционное обучение.