Архангельск, 28 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В медучреждениях Архангельской области лечение проходят 1450 ковид-пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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По данным ведомства, в настоящее время в регионе развернуто 1 759 коек для стационарного лечения пациентов с диагнозом COVID-19.

«У нас есть резерв больше 300 коек среди того коечного фонда, который уже развернут. Кроме того, при увеличении количества случаев госпитализации мы оперативно развернем не меньше 1 600 коек по всему региону. Нужно добавить, что мы открыли ковидный госпиталь на улице Тимме в Архангельске (это здание бывшего Самойловского роддома), так что дефицита в койках нет», — сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области были госпитализированы 140 ковид-пациентов.