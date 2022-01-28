Приштина, Сербия, 28 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В Косово 28 января в результате исследования 13 928 образцов выявили 3617 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 1344 человека, за сутки в крае скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Besartgergur Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 198 197 случаев заражения, не считая сербского населения края, 164 294 пациента излечились, 3012 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно растет уже три недели и сейчас составляет 31 021. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в несколько раз больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 834 251 человек, при этом произведено уже свыше 1 769 170 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 68,5 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.