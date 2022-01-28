Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Санкт-Петербург находится в фазе стремительного роста количества больных в связи с приходом нового штамма коронавируса «Омикрон». В городе преодолены пиковые показатели прошлых волн. Об этом 28 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

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По его словам, эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной и напряженной. Общее количество амбулаторных пациентов с подтвержденным COVID-19 cоставляет сегодня более 70 тыс., а всего на дому с признаками ОРВИ находится более 160 тыс. человек.

«Это количество создает беспрецедентную нагрузку на амбулаторную сеть — сегодня мы преодолели пиковые показатели прошлых волн, когда на дому одновременно лечились 150 232 человек, что было в декабре 2020 года»,—подчеркнул он.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что штамм «Омикрон» имеет более легкое течение, поэтому в первую очередь нагрузка легла на амбулаторное звено. Лисовец уточнил, что в комитете по здравоохранению знают, что в поликлиниках стали скапливаться очереди, а некоторым людям приходится ждать приема врача по несколько часов.

«Основная проблема в учреждениях — кадровая. Наши доктора тоже начали болеть, многие уходят на больничный с детьми. Да, в учреждения приходят студенты и ординаторы медицинских вузов, перераспределяются обязанности — прием инфекционных больных ведут врачи профилактических отделений и врачи-специалисты. Однако и этого ресурса зачастую не хватает, поэтому в ближайшее время мы будем привлекать в поликлиники врачей из больниц, диспансеров и медицинских центров», — подчеркнул глава комздрава Петербурга.