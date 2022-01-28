Рим, 28 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Индекс распространяемости коронавируса в Италии снизился до 0,97, то есть число зараженных несколько сокращается, сообщили в пятницу, 28 января, в национальном Высшем институте здравоохранения.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По данным на27 января, в Италии умерли145 159человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на389(днем ранее — на426). Число подтвержденных носителей выросло на155 697(днем ранее — на167 206). Госпитализировано 21 498 человек, на 168 меньше, чем накануне. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 539 601 — более 17% населения страны. В настоящее время заражены2 706 453человека (на10 128 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллионачеловек (более 78,9% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).