Курск, 28 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Курской области с 31 января на месяц приостанавливаются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике

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Исключение составляют осмотры при трудоустройстве, а также на производствах с вредными условиями работы.

Рассматривается вопрос о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях.