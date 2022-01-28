Бишкек, 28 января, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Преступления против мира» по факту вооружённого конфликта, разгоревшегося на киргизско-таджикской границе в ночь с 27 на 28 января. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

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По версии киргизской стороны, 27 января около 18:00 по местному времени на неподтвержденном участке границы между киргизским селом Кок-Таш и таджикским селом Самониен таджикские пограничники перекрыли дороги Ош — Исфана и Исфара — Ворух.

Просьбу пограничников Киргизии прекратить противозаконные действия силовики Таджикистана проигнорировали.

Затем в ходе встречи представители местных властей двух стран договорились о прекращении строительных работ и открытии заблокированных таджикистанцами автотрасс.

Однако, «около 19:30 в нарушение договоренностей, военнослужащие пограничной службы Таджикистана с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на сёла Кок-Таш и Орто-Боз, а также на здание войсковой части №707 внутренних войск в селе Кок-Таш Баткенской области Киргизии».

В результате чего огнестрельные ранения получили 11 киргизских милиционеров и один мирный житель, а также были повреждены дома киргизстанцев и здание, принадлежащее МВД Киргизии.