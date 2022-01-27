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Последние 48 часов перед выборами

Свыше 100 тысяч человек приняло участие в последнем предвыборном митинге оппозиционного блока "Hаш Азербайджан". Митинг-встреча с избирателями прошел на площади Гэлебэ, которая к концу акции, равно как и прилегающие улицы, была полностью занята сторонниками оппозиции. Эту акцию можно назвать самой массовой антиправительственной акцией за все время правления Гейдара Алиева.

Лидер блока "Hаш Азербайджан" и партии "Мусават" Иса Гамбар в своем выступлении на митинге сказал, что сегодня окончательно решился вопрос о том, каким путем пойдет народ 15 октября. "Мы не пойдем путем Гейдара Алиева, путем коррупции и нищеты. Hарод пойдет по пути демократии и развития", - сказал Гамбар. Лидер "Мусават" заявил, что экс-президент Аяз Муталибов и все азербайджанцы, вынужденно проживающие за рубежом, должны готовиться к возвращению на Родину. По его словам, после победы демократических сил на выборах 15 октября будут освобождены все политзаключенные. Гамбар призвал полицию не становиться "инструментом" в руках алиевского режима и не проливать кровь своих сограждан. Акция прошла на высоком эмоциональном уровне и, по мнению многих наблюдателей, стала переломной в противостоянии правящего режима и оппозиции. Вокруг площади и на подступах к ней были размещены несколько сот полицейских и военнослужащих внутренних войск с металлическими щитами и дубинками, которые в ход митинга не вмешивались. (ИА "Туpан")

13 октябpя на пресс-конференции Ариф Гаджилы - руководитель избирательного штаба кандидата в президенты от блока "Hаш Азербайджан" Исы Гамбара - рассказал о правонарушениях, имевших место в ходе избирательной кампании. По его словам, власти от начала до конца избирательной кампании серьезно нарушали законность. Во-первых, не были созданы равные условия для кандидатов и нарушен принцип равноправной агитации. Так, агитационной кампании Ильхама Алиева было уделено больше времени и внимания в государственных и негосударственных СМИ. По словам Гаджилы, эти правонарушения были отражены в документах международных организаций, однако ситуация лучше не стала. Во-вторых, чинились препятствия в получении эфирного времени для Исы Гамбара. Так, некоторые частные телеканалы давали согласие на предоставление эфира, но затем отказывали. Телекомпания ANS потребовала за минуту эфирного времени баснословную сумму в $ 1500. В-третьих, были нарушены требования Избирательного кодекса - Исе Гамбару не была предоставлена возможность выступить в воинских частях и в местах заключения.

По словам Арифа Гаджилы, подготовленная блоком "Hаш Азербайджан" стратегия в связи с голосованием сможет предотвратить готовящуюся властями фальсификацию итогов голосования. Он сообщил, что указанный блок имеет свыше 15-ти тысяч наблюдателей, свыше 5-ти тысяч членов комиссий. Все они и члены комиссий партий-союзников будут вести серьезную борьбу против фальсификаций. ("Ени Мусават")

Hа 13 октябpя в ЦИК и окружных избирательных комиссиях зарегистрировано около 1100 зарубежных и 42 тысячи местных наблюдателей. Об этом ИА "Туpан" сообщил секретарь ЦИК Инглаб Hасиров. По его словам, для освещения президентских выборов в Баку прибыло свыше ста зарубежных журналистов.

Правительственная пресса в канун выборов заявляла, что радикальная оппозиция намерена создать после выборов противостояние, против чего властями будут применены соответствующие меры. Оппозиционная пресса, в свою очередь, писала, что власти готовятся к фальсификации выборов, а на следующий день после выборов намерены объявить чрезвычайное положение.

Представители властей в ответ на это заявляли, что во введении чрезвычайного положения необходимости нет. Руководитель администрации аппарата президента Рамиз Мехтиев и глава МВД Рамиль Усубов сообщили, что обладают информацией о провокационных действиях оппозиции в день голосования. Однако такие действия будут властями предотвращены, заявили высокопоставленные чиновники. (Az.TV)

Оппозиционные газеты "Азадлыг", "Хурриет" и "Ени Мусават" в канун выборов писали, что в Баку прибыли дополнительные силы, которые будут использованы на утро после выборов против недовольного населения.

Предстоящие 15 октября президентские выборы будут демократичными и справедливыми, а процесс голосования прозрачным. Об этом 13 октябpя заявил премьер-министр Ильхам Алиев. Он утверждал, что азербайджанский народ выступает за продолжение курса Гейдара Алиева и проведенные им встречи с избирателями еще раз убедили Ильхама Алиева в этом. В то же время он утверждал, что население "боится", что в случае прихода к власти оппозиции страна вернется к тому положению, которое существовало в начале 90-х годов - "нестабильности и другим неприятным вещам".

Он обвинил оппозицию в бездарности, бесчестности и попытках поставить под сомнение честные выборы. "Если произойдут каких-то нежелательные события, то будут предприняты меры в рамках закона", - сказал Алиев, отвечая на вопрос о действиях властей в случае акций протеста оппозиции. Алиев выразил уверенность, что стабильность в стране сохранится, ибо население ясно высказывает свое "предпочтение". "Если же кто-то попробует дестабилизировать обстановку, то получит решительный отпор",- сказал Алиев. По его словам, предвыборная кампания была демократичной, и все кандидаты имеют равные шансы. Он отверг утверждения о том, что имеет "преимущества" по сравнению с другими кандидатами. По его словам, он как премьер "несет большую ответственность", и только поэтому телевидение больше времени уделяло именно его деятельности и его встречам с избирателями. Однако Ильхам Алиев считает, что часовые трансляции его встреч с избирателями и многочасовые концерты в его поддержку не имеют никакого отношения к предвыборной кампании.

Алиев не признал также факты насилия полиции против избирателей в ходе предвыборных встреч оппозиционных кандидатов в районах страны. По его словам, насилие исходило со стороны оппозиционеров. Алиев сказал, что Совет Европы и ОБСЕ высоко оценивают уровень демократии и прав человека в Азербайджане.

"Если Азербайджанский народ окажет мне доверие, то я продолжу внешнюю политику Гейдара Алиева", - сказал Алиев-младший, добавив, что эта политика не претерпит изменений и будет направлена на развитие нормальных, взаимовыгодных отношений со всеми странами мира и в первую очередь с Ираном, США, Турцией и Россией.

Алиев уклонился от ответа на вопрос о своих шансах на выборах, отметив, что чувствует себя "довольно уверенно". Эту уверенность ему придает тот "вклад", который он внес в "развитие демократии" и в те сферы, которые были ему поручены: нефтяную стратегию, спорт и деятельность в Совете Европы. "Я иду на выборы не с пустыми словами, а с конкретными результатами", - сказал Алиев.

Отвечая на вопрос о путях урегулирования карабахского конфликта, Алиев-младший сказал, что "ресурс мирных переговоров пока не иссяк". "Никто не хочет войны, но мы не можем мириться с продолжающейся оккупацией земель. Говорить заранее трудно, но многое будет зависеть от хода переговоров. Если мы убедимся, что они абсолютно бессмысленны, то будут предприняты все меры для восстановления территориальной целостности страны", - сказал Алиев. Алиев-младший заявил также, что не намерен менять команду своего отца и будет работать с теми же людьми. (ИА "Туpан")

13 октябpя кандидат в президенты от блока "Наш Азербайджан", лидер партии "Мусават" Иса Гамбар заявил о планах властей "тотально сфальсифицировать" президентские выборы 15 октября. По мнению Гамбара, больше всего фальсификаций будет осуществлено в закрытых войсковых частях, где проводить мониторинг выборов сложнее обычного. Власти попытаются сфальсифицировать выборы и объявить своего кандидата избранным президентом. В случае, если это не получится, власти организуют несколько взрывов на избирательных участках и объявят о введении в стране чрезвычайного положения. "Я и мои сторонники не предпримут шагов, противоречащих закону", - сказал Гамбар и призвал власти не фальсифицировать выборы. В то же время он возложил всю ответственность за последствия на руководство страны. ("Ени Мусават")

Как пеpедает ИА "Туpан", Иса Гамбаp в своем обращении к личному составу подразделений Министерства обороны, пограничных и внутренних войск призвал их не выполнять незаконные приказы властей. Указав на стремление властей сфальсифицировать результаты президентских выборов, Гамбар расценил это как "тяжкое преступление" и "государственный переворот". Поэтому, сказал он, каждый гражданин имеет право на сопротивление такому преступлению. По имеющейся у Гамбара информации, правящий клан намерен использовать армию именно в подобных целях. Однако Ильхам Алиев не имеет права отдавать подобные приказы. Невыполнение незаконных приказов является правом и долгом вооруженных сил, говорилось в обращении Гамбара. В заключение Гамбар выразил убежденность, что вооруженные силы и впредь будут верны присяге перед Родиной, народом и Конституцией.

13 октябpя перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была совершена попытка самосожжения. Как пеpедает телеканал Lider, двое представителей партии "Муасир Мусават" - Ровшан Мамедов и Ясин Гасанов - подожгли себя, пытаясь совершить суицид. Однако окружающие не позволили им сделать этого. На место происшествия прибыл начальник Управления полиции Сабаильского района гоpода Баку Назим Нагиев, который сообщил журналистам, что акт был совершен в знак протеста против действий лидера партии "Мусават" Исы Гамбара.

"Протест членов партии "Муасир Мусават" справедлив, однако не стоило совершать самосожжение",- сказал Назим Нагиев. По его словам, существует множество вариантов протеста, и самосожжение - не выход.

Как пишет "Эхо", 13 октябpя представители грузинского проправительственного блока "За новую Грузию" провели в Тбилиси пресс-конференцию, на которой сообщили о своей поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане. Леван Мамаладзе, бывший государственный уполномоченный президента Грузии в регионе Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, ныне баллотирующийся в парламент по Болнисскому району, заявил о том, что преемственность политического курса в Азербайджане чрезвычайно важна для Грузии. "Этот курс, который проводят наши президенты - Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев, позволяет нашим государствам занимать достойные позиции на мировой арене", - сказал Мамаладзе. "Мы очень внимательно следим за политическими процессами в Азербайджане. Очевидно, что продолжаетелем курса Гейдара Алиева является Ильхам Алиев", - отметил представитель проправительственного блока, выразив уверенность, что азербайджанский народ изберет своим президентом этого кандидата.

Председатель Центра развития азербайджанских общин Грузии Мубариз Караев заявил о том, что азербайджанцы Грузии тоже поддерживают кандидатуру Алиева на президентских выборах. Депутат грузинского парламента Азер Сулейманов пошел еще дальше, заявив о том, что если бы азербайджанцы Грузии обладали правом голоса в Азербайджане, то они все как один проголосовали бы за Алиева. Вообще, по словам Мамаладзе, азербайджанцы - граждане Грузии - играют важную роль в жизни своей страны. При этом он признал, что в стране имелись серьезные проблемы с национализмом, однако в настоящее время "эти проблемы преодолены". "Сейчас в Грузии определяющим является гражданство человека, а не его национальность", - подчеркнул кандидат в депутаты.

13 октябpя Центральная избирательная комиссия направила еще одно обращение в Министерство внутренних дел, Министерство национальной безопасности и прокуратуру. ЦИК просит расследовать информацию, приведенную в письме исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедова. Ахмедов обратился в Центризбирком в качестве представителя кандидата в президенты Ильхама Алиева. Исполнительный секретарь ПЕА пишет, что оппозиция призывает к свержению власти и готовит провокации в день выборов. А после выборов, предрекает Ахмедов, вообще начнутся столкновения активистов партии АМИП (Национальной независимости), Партии Народного Фронта (ПНФА-"реформаторв"), партии "Мусават" и Демократической партии Азербайджана с силами правопорядка. ("Зеpкало")

Представители Национального института демократии США (NDI) не получили приглашения от правительства Азербайджана для наблюдения за ходом голосования 15 октября. Эту информацию подтвердил во время пресс-конференции 13 октябpя посол США в Азербайджане Рино Харниш. По словам дипломата, на его памяти это второй случай, когда NDI отказывают в возможности наблюдать.

"Первый случай, кажется, имел место в Мозамбике", - отметил Р.Харниш. По его словам, NDI сыграла активную роль в подготовке независимых наблюдателей, а также организовывала тренинги для представителей политических партий.

Отвечая на вопросы журналистов, посол отметил, что правительство США не поддерживает какого-либо кандидата в президенты Азербайджана. Харниш напомнил, что США выступают за справедливый и прозрачный избирательный процесс. По словам дипломата, для того, чтобы добиться этого, Соединенные Штаты оказывают финансовую и техническую помощь азербайджанской стороне, а также проводят консультации с ответственными лицами всех уровней власти, Центризбиркомом и политическими лидерами. США финансируют приезд наблюдателей от Национального института демократии, Международного института республиканцев (IRI), Международного фонда избирательных систем (IFES), а также работу службы "Интерньюс". ("Эхо") Отвечая на вопросы журналистов, Р.Харниш сообщил, что для США в настоящем избирательном процессе остались неясными и беспокоят несколько нюансов. В частности, то, что ЦИК не зарегистрировал 2 кандидатов в президенты, массовые беспорядки, имевшие место 21 сентября в Ленкорани и Масаллы, применение насилия в отношении правозащитников во время открытия местной газеты в Нахичневани, а также попытки закрыть ряд оппозиционных СМИ в преддверии выборов. Кроме того, США разделяют беспокойство международных наблюдателей о том, что на заседаниях ЦИК решения принимаются не на основе консенсуса, а по принципу "10 членов (5 - от правящей партии "Ени Азербайджан" и 5 беспартийных) против 5 (оппозиционные представители)".

Он заявил, что США "намерены работать с тем кандидатом, который победит", и могут лишь осудить фальсификаторов выборов. Отвечая на вопрос, как отреагируют США на массовые волнения, которые, по имевшимся на тот момент данным, собирались организовать оппозиционеры в ответ на фальсификацию выборов, посол отметил, что его правительство против каких-либо беспорядков, равно как и против фальсификации выборов. "Выборы еще не прошли, и мы еще не столкнулись ни с фальсификациями итогов голосования, ни с беспорядками. В соответствующей ситуации наша позиция будет доведена до общественности", - сказал посол. (ИА "Туpан")

14 октябpя состоялась пресс-конференция исполнительного секретаря СHГ Юрия Ярова. По его словам, прибывшая в Азербайджан на выборы миссия наблюдателей из СHГ не испытывает "симпатии или антипатии" к тому или иному кандидату в президенты и освещает выборы объективно. По его словам, ЦИК Азербайджана провел подготовку к выборам на высоком уровне, хотя и имеются некоторые ошибки - в частности, в вопросе подготовки избирательных списков.

Как сообщил Юрий Яров, по линии СHГ в Азербайджан прибыло свыше 150-ти наблюдателей, но их может быть и более 200. По его словам, миссия из СHГ будет тесно сотрудничать с ОБСЕ. "Мы опираемся лишь на увиденное, по итогам выборов будет принят общий документ", - сказал Яров. Он подтвердил, что в связи с выборами в Азербайджане имеет место "политическая напряженность". Яров признал, что население имеет право на протест, который не должен сопровождаться противостоянием и разрушениями. ("525-я газета")

14 октября группа известных представителей общественности обратилась к гражданам с призывом принять активное участие в выборах. "Если вы не придете на участки, это будет подарок тем, кто хочет использовать бюллетени с вашими именами для своих целей", - сказано в обращении. ("Зеркало")

Докладчик ПАСЕ Мартинес Кассан призвал спикера парламента Муртуза Алескерова использовать свои полномочия для недопущения в день голосования инцидентов и правонарушений. Кассан подверг критике власти за непринятие закона об Общественном телевидении. Если бы в стране существовал общественный телеканал, то выборы прошли бы в более демократической обстановке, сказал он. ("Зеркало")

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением, в котором говорится, что предвыборная кампания в Азербайджане не была свободной и справедливой. Как считает эта авторитетная организация, власти грубо вмешивались в выборный процесс в пользу Ильхама Алиева. ("Азадлыг")

День выборов

По данным информцентра ЦИК, на 17.00. в выборах приняло участие 64,9% избирателей, что составило 2 млн. 805 тысяч избирателей.

По данным Независимого информационного центра "Выборы", на 19.00 часов по 75 округам (60% от общего числа) и 2286 избирательным участкам (46% от общего числа) проголосовало 61.26% избирателей или 1.178.943 избирателя.

Руководитель информационного центра "Выборы" Осман Гундузов сказал ИА "Туpан", что эти данные можно рассматривать как отражающие количественный показатель явки избирателей по всей стране.

К 23 часам 15 октябpя ЦИК обработаны данные с 150 избирательных участков. Согласно этим данным, за Ильхама Алиева проголосовало 82,1% избирателей, за Ису Гамбара - 7,1%, за Этибара Мамедова и Лалу Шовкет - по 2,13% избирателей.

По данным ЦИК, на 3 часа утра 16 октября были подведены итоги голосования на 1980 избирательных участках из 5111. Согласно тому же источнику, за Ильхама Алиева проголосовало более 80% избирателей, за Ису Гамбара - чуть более 8%, за Лалу Шовкет - менее 3%.

Подсчет голосов на избирательных участках велся лишь после изгнания полицией оппозиционных членов избиркомов и наблюдателей.

Глава ЦИК Мазахир Панахов ночью 15 октябpя на своей пресс-конференции объявил, что в выборах принял участие 71% избирателей, что составило около 3 млн. 100 тысяч человек.

"После завершения голосования в 19.00 власти приступили к откровенной фальсификации выборов", - заявил ИА "Туpан" секретарь ЦИК от оппозиции Видади Махмудлу. По его словам, с избирательных участков и окружных избирательных комиссий в массовом порядке изгоняются представители оппозиционных партий, а также те члены комиссий, которые отказываются выполнять незаконные указания властей.

Как отметил Махмудлу, к 20.30 были изгнаны или арестованы полицией сотни членов избирательных комиссий. На некоторых участках председатели комиссий отказываются проводить подсчет голосов и прячут урны в своих кабинетах. В южных регионах страны ( Билясуварском и Джалилабадском районах) на участках отключают свет.

Незаконные действия совершаются с помощью полиции и представителей власти, внедренных на участки под видом наблюдателей. По словам Махмудлу, правительство открыто вмешивается в выборный процесс, в то же время ЦИК не принимает никаких мер.

Власти будут готовы к насилию в том случае, если им не удастся сфальсифицировать итоги выборов в достаточной степени. Об этом заявила председатель Национального Комитета Хельсинской Гражданской Ассамблеи Арзу Абдуллаева.

По ее словам, власти и оппозиция настроены решительно. Однако одна сторона вооружена огнестрельным оружием, а другая - только стремлением избавиться от коррумпированной власти. Абдуллаева подтвердила факты грубейших фальсификаций в ходе голосования. По ее словам, подобная информация поступала "ежеминутно буквально со всех округов и избирательных участков". Особым беззаконием отличился 84-й округ в Физулинском районе. Видимо, власти пытались сделать все возможное, чтобы доказать непопулярность Исы Гамбара в регионе, откуда он родом, отметила Арзу Абдуллаева. С избирательных участках этого округа наблюдателей просто "выбрасывали" на улицу.

Что касается Баку, то наибольшая фальсификация имела место в Ясамальском, Бинагадинском и Наримановском районах. В частности, в одном из округов была арестована наблюдатель Земфира Будагова, обнаружившая сфальсифицированный бюллетень. Кроме того, один из наблюдателей ОБСЕ обнаружил у председателя окружной комиссии 50 бюллетеней в пользу Ильхама Алиева, и этот факт был заактирован.

Непонятной была ситуация с вынужденными переселенцами с оккупированных Арменией территорий в Баку, которым фактически негде было голосовать, потому что их имен не было в списках.

Подобные вещи произошли с тысячами людей по всей стране, и истинные масштабы таких фальсификаций пока даже трудно представить, заключила Абдуллаева.

После окончания процесса голосования по выборам президента представители Союза демократической стабильности (ПНФА, "Мусават", AMIP и Демпартия) провели встречу с главой миссии наблюдателей ОБСЕ Питером Айкером.

Как сообщил журналистам после встречи зампред ПНФА Фуад Мустафаев, Айкеру были переданы документы, подтверждающие фальсификации и правонарушения, имевшиеся в ходе голосования. По словам Фуада Мустафаева, Питер Айкер сообщил, что осведомлен о правонарушениях, и подтвердил их наличие. Мустафаев сообщил также, что арестован председатель окружной избирательной комиссии 30-го Сураханского избирательного округа. Причиной ареста явилось то, что он отказался сфальсифицировать протокол голосования. Как подчеркнул Мустафаев, арестованный не является членом какой-либо оппозиционной партии.

Кандидат в президенты от блока "Наш Азербайджан", лидер партии "Мусават" Иса Гамбар провел вечером 15 октября брифинг для журналистов в окруженной полицией штаб-квартире партии "Мусават". "Подсчет голосов, проведенный нашими наблюдателями на избирательных участках, показал, что за меня проголосовало 60% избирателей. Я победил на состоявшихся сегодня президентских выборах", - заявил он.

По его словам, власти стремятся всеми путями "украсть" эту победу и сфальсифицировать итоги выборов. "Я не намерен мириться с этим", - отметил он, добавив, что "народ защитит свою победу".

Hесколько тысяч человек собрались перед штаб-квартирой партии "Мусават" сразу после завершения голосования по выборам президента. Они выразили поддержку кандидату в президенты от блока "Наш Азербайджан" и лидеру партии "Мусават" Иса Гамбару. Одновременно собравшиеся выразили протесты в связи с массовой фальсификацией выборов в пользу Ильхама Алиева.

На начавшемся стихийно митинге были зачитаны протоколы с данными об итогах голосования, свидетельствующих о победе Исы Гамбара.

Hочью 15 октябpя между силами полиции и митингующими перед штаб-квартирой партии "Мусават" произошли первые столкновения. Полицейские применяют силу для разгона около тысячи сторонников оппозиции, протестующих против фальсификации выборов. При этом были избиты несколько десятков человек, включая журналистов. Сотрудники полиции отобрали фотоаппараты у двух фоторепортеров ИА "Туpан" и других журналистов. Все это произошло на глазах начальника полиции Сабаильского района Назима Нагиева.

Сторонники партии "Мусават" прорвали полицейские кордоны, окружившие штаб-квартиру этой оппозиционной партии, и вступили в рукопашный бой. Попытки полиции и лиц в гражданском вновь заблокировать мусаватистов не увенчались успехом.

К митингующим прибыли новые участники протеста, которые вступили в столкновения с полицейскими. Постепенно ореол столкновений расширилия и распространился на прилегающие улицы. Также выросло число пострадавших.

Час за часом митинг сторонников "Мусават", стихийно начавшийся вечером и переросший в столкновения с полицией, продолжался. Активисты партии отказывались расходиться, несмотря на угрозы полиции и периодические столкновения с силами правопорядка.

Одновременно представители партии вели переговоры с руководством МВД об отводе нарядов полиции от штаб-квартиры "Мусават". В переговорах участвуют также и иностранные дипломаты, включая представителей ОБСЕ. Как сообщил находящимся перед штаб-квартирой журналистам правозащитник Чингиз Ганизаде, руководство МВД обещало отвести силы полиции от штаб-квартиры в обмен на обещание мусаватистов не нарушать общественный порядок.

По данным комитета защиты прав журналистов Ruh, 18 представителей прессы подверглись насилию и оскорблениям при освещении хода голосования по выборам президента страны 15 октября. Большинство нарушений выражалось в том, что журналистов изгоняли с избирательных участков и не позволяли участвовать в мониторинге выборов. При этом некоторые из них был отведены в полицейские участки, где их держали несколько часов.

В результате столкновений между полицией и активистами "Мусават" перед штаб-квартирой этой оппозиционной партии задержано 15 членов партии. Об этом в интервью телеканалу Lider заявил замначальника полиции Баку Яшар Алиев. По его словам, в результате столкновений с митингующими госпитализирован один из сотрудников полиции.

Штаб-квартира Демократической партии блокирована силами полиции и около 15 активных членов партии задержаны. Об этом ночью 15 октябpя сообщил ИА "Туpан" генсек Демпартии Сардар Джалалоглу. По словам Джалалоглу, он попытался покинуть штаб-квартиру около 20.00, однако был задержан полицией вместе со своим водителем. Ему удалось вырваться и вернуться в офис.

Примерно в 0 часов 30 минут 16-го октября силы полиции потребовали от митингующих перед штаб-квартирой партии "Мусават" активистов разойтись. "В противном случае, будут приняты ответствующие меры", - заявил митингующим начальник полиции Сабаильского района Назим Нагиев. Находящийся среди митингующих глава миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Айкер пытался убедить полицейских не применять силу. Он сообщил митингующим, что связывался с представителями правительства и просил их не применять насилие против "мирной демонстрации". Перед этим несколько представителей миссии ОБСЕ стали живым щитом между полицией и митингующими с целью не допущения столкновений.

Карательный отряд властей в черной форме из 100 человек начал штурм штаб-квартиры "Мусават" около 1.00. Люди спортивного вида, используя дубинки, зверски расправились с сотнями манифестантов, арестовав большинство из них. После разгона активистов, штурмовики принялись громить автомашины лидера "Мусават" и его заместителей. Всего были разбиты около 10 иномарок. Одновременно были разбиты двери штаб-квартиры партии. Завершив избиение, штурмовики отошли, уступив место полиции. По свидетельству журналистов, задержаны десятки манифестантов, многие из которых в бессознательном состоянии были увезены в неизвестном направлении. Вся улица перед штаб-квартирой залита кровью манифестантов.

Глава миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Азербайджане Питер Айкер был избит спецподразделением МВД при штурме штаб-квартиры "Мусават". Все это произошло на глазах у десятков журналистов.

Комментируя атаку на штаб-квартиру "Мусават", коллега Айкера из Польши Ханна Гроздецка сказала ИА "Туpан", что она "шокирована" происшедшим. "Конфликт был спровоцирован группой военного спецназа без опознавательных знаков, которых поддерживали полицейские. Манифестанты вели себя смирно и не провоцировали другую сторону. Такое впечатление, что правительственные силы ведут войну против собственного народа", - сказала наблюдатель ОБСЕ.

Комментируя состоявшиеся выборы, Гроздецка отметила, что она стала свидетелем "огромного числа нарушений со стороны правящей партии". Аналогичное мнение о состоявшихся выборах выразила также и наблюдатель ОБСЕ от Украины Диляра Сеидалиева, которая назвала полицейскую акцию против мусаватистов акцией "против собственных граждан".

В результате зверских избиений полицией и спецназом в штаб-квартире "Мусават" находились около 20 тяжело раненых, которые нуждались в срочной медицинской помощи и госпитализации. Об этом журналистам сообщил лидер "Мусават" Иса Гамбар. Он отметил, что из-за блокирования штаб-квартиры правительственными силами, вывезти пострадавших было невозможно.

Партия АMIP, возглавляемая кандидатом в президенты Этибаром Мамедовым, распространила заявление о непризнании ею результатов президентских выборов, прошедших 15 октября в Азербайджане. В заявлении отмечается, что выборы прошли в обстановке нарушения норм демократии, насилия полиции и лиц в штатском. На всех этапах выборного процесса были грубо нарушены принципы демократии и четного соревнования. В качестве самого грубого нарушения упоминается отказ ЦИК от обращения в Конституционный суд по поводу правомерности участия в президентских выборах премьер-министра Ильхама Алиева.

В заявлении упоминаются также массовые вбрасывания фальшивых бюллетеней в урны, насильственное отстранение наблюдателей и членов избирательных комиссий, вмешательство представителей исполнительной власти в процесс голосования и др.

С аналогичным заявлением о непризнании итогов выборов выступила также и Партия Народного Фронта (ПНФА-"реформаторы").

Во втором часу ночи группа полицейских совершила налет на штаб-квартиру АMIP. При этом были избиты около 15 членов этой оппозиционной партии, сообщил ИА "Туpан" руководитель избирательного штаба партии Фуад Агаев. По его словам, штаб-квартира партии была окружена десятками полицейских.

Приблизительно в 3.30 в штаб-квартиру партии "Мусават" явились замминистра внутренних дел Орудж Залов, глава столичной полиции Магеррам Алиев, его заместитель Яшар Алиев и начальник Сабаильского районного управления полиции Hазим Hагиев. После переговоров с руководством партии были достигнуты договоренности об уходе из здания многочисленных сторонников "Мусават". Там остались только 50 членов избирательного штаба "Мусават" и сотрудники газеты "Ени Мусават".

В свою очередь, руководство МВД дало гарантии, что никто из мусаватистов, покинувших здание, по дороге домой не будет подвергнут арестам и насилию. От штаб-квартиры "Мусават" были отведены полицейские подразделения (за исключением ограниченного контингента) и группы лиц в штатском. Около 4 часов по завершении переговоров отбыл из штаб-квартиры и лидер "Мусават" Иса Гамбар.

Член избирательной комиссии участка N 3 в 19 избирательном округе Hаримановского района Панах Керимов объявлен в розыск. Как сообщает Институт мира и демократии, причиной этому послужило то, что он застал главврача стоматологической поликлиники (где находится избирательный участок) за подтасовкой бюллетеней в пользу Ильхама Алиева. Все это происходило уже 13 октября. В тот же день Панах Керимов взял эти бюллетени и передал в оппозиционные партии, местным и международным наблюдателям. Hа следующий день полиция начала поиск Панаха Керимова, а по гостелевидению было объявлено, что он в розыске. Правозащитники заявляют, что не в силах предотвратить арест Панаха Керимова и оградить от насилия и произвола его семью.