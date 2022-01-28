София, 28 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. С 29 января в Софии, Варне, Пловдиве, Бургасе и других крупных городах Болгарии, а также десятках населенных пунктах на периферии начнут свою работу дополнительные мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом 28 января сообщает софийская газета «Факты».

Страница Ирины Строкиновой в Facebook Пункт вакцинации

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Согласно официальной информации, целью акции является популяризация соответствующих прививок и пропаганда борьбы с пандемией. «Наша общая задача — противостоять распространению заболевания, поэтому медики готовы приехать в любой район страны», — отмечено в заявлении министерства здравоохранения Болгарии.

Как ожидается, в течение ближайших нескольких дней в рамках указанной программы необходимые дозы вакцины получат до десяти тысяч человек.

По данным на 28 января, общее количество жителей Болгарии, заболевших коронавирусом, составило 923 тысяч. Из них скончались 33 017 пациентов.